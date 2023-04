Il giornalista Paolo Condò si è soffermato sulla questione Lukaku, intervenendo a Sky Sport

Il giornalista Condò è intervenuto così sulla revoca della squalifica di Lukaku:

“Lukaku? Il provvedimento, nel momento in cui veniva tolta la squalifica alla curva della Juventus per me giustamente, faceva pagare esclusivamente Lukaku. Ovvero la vittima del razzismo. Vorrei che non si dovesse arrivare a forzare il regolamento come in questo caso. Si tratta di una soluzione politica, non regolamentare. In questo caso è fatta nel modo giusto. Avrei preferito che il rapporto dell’arbitro portasse già prima a questa decisione“

L’articolo Condò: «Squalifica Lukaku? Decisione giusta, andava revocata prima» proviene da Inter News 24.

