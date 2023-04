Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha duramente criticato l’arbitraggio di Ghersini nel match contro il Torino. Le dichiarazioni a DAZN

Sarri tuona a DAZN dopo la sconfitta della Lazio contro il Torino:

“L’arbitraggio oggi è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi, perché sono riusciti a non dare fuori di testa. Si poteva finire anche in 10 o in 9. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati. Bisognerebbe fare una serie. E’ stata la valutazione dei falli. Hanno fatto una sostituzione perché un calciatore andava espulso e se ne sono accorti loro anziché l’arbitro. Il primo gol veniva da un fallo laterale battuto un metro in campo. La trattenuta su Hysaj. Io spero lo fermino“.

L’articolo Lazio, furia Sarri: «L’arbitro va fermato, siamo stati fortemente penalizzati» proviene da Inter News 24.

