Condò su De Ketelaere: «La sua risposta è stata positiva». Le parole del giornalista

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione di De Ketelaere nel match tra Milan e Bologna. Ecco le parole del giornalista:

«Secondo me non è strano che ci fosse del frizzante per De Ketelaere. C’era una grande voglia di vederlo non soltanto da parte del pubblico, dei giornalisti ma anche dei compagni di squadra che avevano voglia di vedere alla prova se veramente hanno aggiunto qualcosa di decisivo. Secondo me la risposta è stata positiva»

