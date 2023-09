Condò svela: «La Juve non avrebbe voluto cedere Rovella». Lo ha detto sul centrocampista passato alla Lazio

Il giornalista Paolo Condò a Sky Sport ha parlato di Rovella, centrocampista passato alla Lazio dalla Juve che non sta trovando molto spazio in biancoceleste. Queste le parole sul giocatore.

CONDO’ – «L’acquisto più interessante della Lazio, in prospettiva rapida è Rovella, giocatore che probailmente, se la Juve non avesse avuto bisogno di monetizzare, non sarebbe stato ceduto. Mi sorprende vederlo spesso in panchina».

The post Condò svela: «La Juve non avrebbe voluto cedere Rovella» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG