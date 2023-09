Infortunio Pellegrini: l’ex Juve si fa male durante Lazio Atletico Madrid. L’esterno è uscito al 37′ per far spazio a Lazzari

E’ durato solo 37 minuti il debutto stagionale di Pellegrini in Champions League con la maglia della Lazio nel match dell’Olimpico contro l’Atletico Madrid.

L’esterno sinistro ex Juve ha accusato un infortunio al ginocchio intorno al 34′ e poi è dovuto uscire per far spazio a Lazzari. Brutta tegola per la squadra di Sarri.

