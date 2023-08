Parte male la Conference League della Fiorentina: i viola perdono 1-0 contro il Rapid Vienna. Il ritorno al Franchi il 31 agosto

Inizia in salita la Conference League per la Fiorentina. Dopo la finale dello scorso anno contro il West Ham, la squadra di Italiano riparte con una sconfitta in Austria.

Contro il Rapid Vienna finisce 1-0 per i padroni di casa: alla mezzora del primo tempo errore di Mandragora che causa un rigore, realizzato da Grull. Giovedì 31 agosto c’è il ritorno al Franchi.

