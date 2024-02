Conferenza stampa Alcaraz Juve: le parole del nuovo acquisto bianconero, arrivato in prestito dal Southampton

(inviato all’Allianz Stadium) – Carlos Alcaraz è stato l’ultimo acquisto del calciomercato bianconero di gennaio, arrivato a in prestito dal Southampton. Quest’oggi, giovedì 8 febbraio, alle ore 15.00 va in scena la conferenza stampa di presentazione del centrocampista argentino. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

SEI QUI DA POCO: LE TUE EMOZIONI «Buongiorno a tutti, sono qui da poco e sono molto contento e sto bene. Sono già con il gruppo, mi hanno ricevuto molto bene, sono stato accolto molto bene».

IL TUO RUOLO «Sì gioco bene a centrocamop o da falso 9, qui sto giocando nella parte interna e nella fascia destra. Sono a disposizione del mister dove vorrà ».

IDOLO «Sono molto contento che mi abbiano associato a grandi campioni, so che devo fare bene e vogli oche il mio nome venga segnato a fuoco nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo ha lasciato un segno forte per me. Voglio dimostrare alla mia famiglia che tutto quello che ho ottenuto è grazie a loro. ».

JUVENTUS «Sì sceglievo sempre la Juve alla play station, son opassati grandi campioni da qua. Con gli amici se non mi facevano scegliere la Juve mi arrabbiavo e non giocavo ».

« ».

« ».

« ».

« ».

« ».

« ».

« ».

« ».

The post Conferenza stampa Alcaraz: le prime parole in bianconero appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG