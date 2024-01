Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia diuve Sassuolo, valida per la ventesima giornata di Serie A

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo il successo contro la Salernitana in campionato e il Frosinone in Coppa Italia, la Juve vuole proseguire il suo cammino con una vittoria nello scontro casalingo contro il Sassuolo in campionato.

Nel giorno di vigilia, lunedì 15 gennaio, Massimiliano Allegri interviene alle 14:15 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

IMPORTANZA SUL CAMPIONATO : «Il gruppo ha lavorato bene com sempre, sappiamo che doman è importante. Contro il sassuolo è stata una brutta serata l’ultima volta. Domani serve una partita concentrata, concedere poco e serve entusiamo ».

RABIOT «Rabiot sta bene, ha recuperato anche Cbiesa che sarà a disposizione. Come successo a Salerno domani la panchina sarà determinante. Gatti e Mckennie squalificati, domani vedrò in difesa».

ATTACCO «Yildiz sta facendo bene, Milik e Vlahovic stanno facendo bene. Chiesa è recuperato. Kean ha fatto gli esami e speriamo di ruaverlo presto a disposizione ».

YILDIZ-CHIESA DIETRO A UNA PUNTA«No in questo monento, abbiamo equilibrio più avanti vediamo. Senno torniamo a essere unq squadra ballerina, nel girone di ritorno i punti bisogna farli e d è più difficile di quello di andata ».

CARATTERISTICHE PER ALLENARE LA JUVE – «Ancelotti si è dimostrato un grande allenotare e faccio i complimenti. Le carattersistiche per allenare la Juventus non le conosco ».

INTER «Abbiamo parlato con i ragazzi ma non della partita dell’Inter, ma abbiamo parlato un passo alla votla dei prossimi impegni. Andare troppo in là, facendo i conti. Pensiamo a domani che all’andata abbiamo per un bello schiaffo ».

WEAH «Sta crescendo e ha ampi margini di miglioramento. Yildiz-Chiesa possono coesistere, ma ora abbiamo equlibri da mantenere ».

SQUADRA – «La squadra è cresciuta a livello fisico e tecnico. Bisogna andare con i piedi di piombo, percheè il calcio vive di equilibri sottili. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo, anche i tifosi, ma dobbiamo stare attenti. Dobbiamo rimanere determinatni e concentrati sulla partita di domani».

TIFOSI «I ragazzi stanno facendo un bel lavoro, merito loro. Noi tutti siamo importanti e cerchiamo di far scendere in campo i ragazzi al meglio ».

INTER VS JUVENTUS «l’Inter ha una squadra costruita pe rvincere lo scudetto, la Juve ha un percorso diverso Non dobbiamo metterci in tests l’ossessione di vincere lo Scudetto. La Juventus per i prossimi 5 anni ha un futuro importante ».

DIFESA «Dubbio Rugani-Alex Sandro, perchè Gatti è squalificato».

MERCATO – «Gli equilibri del gruppo nel calcio, dobbiamo essere vigili su tutto. Del mercato non parlo. la priorità è giocare le partite visto che siamo in una fase calda ».

RENDIMENTO SQUADRA – «Inter e Juve, questione di programmazione. Quest’anno sitiamo facendo bene: se abbiamo fatto 46 punti è perchè i ragazzi hanno valori e il gruppo è coeso. A fine stagione vedremo dove saremo. Kean lo vedo tutti i gironi qui, è una giocatore della Juve anche se non ha fatto molti gol. L’altro giorno ho letto un commento su Yildiz che forse senza gol non ci sarebbe stato. Bernardeschi è un giocatore del Toronto».

SASSUOLO – «Il Sassuolo ha Berardi, Lauriente e Pinamonti che sono motlo bravi e in trasferta fanno prestazioni migliori che in casa. La Juve contro il Sassuolo ultimamente ci ha sbattuto molte volte».

COSA L’HA SORPRESA – «Mi è piaciuta la voglia con cui i ragazzi vengono al campo. Ora nel girone di ritorno ripartiamo da zero perchè i punti valgono doppio».

