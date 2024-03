Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Atalanta, valida per la ventottesima giornata di Serie A

(inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta in trasferta contro il Napoli nei minuti finali, i bianconeri vogliono tornare a vincere in campionato nel match contro l’Atalanta allo Stadium valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Nel giorno di vigilia, sabato 9 marzo, Massimiliano Allegri interviene alle 14:00 in conferenza stampa per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

