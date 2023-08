Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico alla vigilia di Udinese Juve, sfida valida per la prima giornata di Serie A 2023/24

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve inaugura la sua stagione di Serie A 2023/24 affrontando l’Udinese alla Dacia Arena domenica sera alle 20.45.

Nel giorno di vigilia, sabato 19 agosto, Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa alle 12.00 per presentare il match all’Allianz Stadium davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

EMOZIONI ALL’ESORDIO – «La prima partita c’è sempre curiosità da parte di tutti, è l’inizio della nuova stagione, inizia il campionato e le partite dove contano i punti. Domani sarà la prima di un percorso che durerà fino al 25 maggio».

CON QUESTA ROSA PUO’ COMPETERE PER LO SCUDETTO – «Per quanto riguarda il mercato ci pensa la società, è vigile su quello che dobbiamo fare. Sono contento della rosa, ma soprattutto per come sta lavorando il gruppo. Domani iniziano le partite che contano. Dove possiamo arrivare lo vedremo strada facendo. La squadra ha ampi margini di miglioramento, dovremo essere bravi ad aprile ad essere tra le prime 4 posizioni».

STAGIONE SENZA COPPE – «Non so se è un vantaggio o uno svantaggio, se è un vantaggio lo vedremo. Tecnicamente cambia il modo di lavorare, avremo più tempo di preparare le partite. Non giocare la Champions c’è amarezza, dispiacere, perché il club è abituato a giocarla. Dal 2010 ho sempre avuto la fortuna di partecipare alla Champions, che è un motivo d’orgoglio. Non parteciparci non è una bella cosa perché l’avevamo conquistata sul campo. Dovremo essere bravi a trasformare questa amarezza sul campo».

FIRMEREBBE CHE NON GLI VENDONO NESSUNO – «Io non firmo niente, la squadra sta lavorando bene. Ci sono dei giocatori che hanno un anno di esperienza in più, potranno fare meglio. Sono contento di come stanno lavorando ma il calcio d’estate è fine a se stesso. Domani contano i tre punti».

RIVALSA PER LA SCORSA STAGIONE – «Non è una rivalsa su quanto successo nella scorsa stagione perché sono cose esterne. È stato chiuso tutto, sappiamo che il vantaggio da ottenere sul campo ci consentirà se giocare o no la Champions l’anno prossimo. Per DNA del club, non giocarla ci lascia spiazzati».

