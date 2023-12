Conferenza stampa Allegri post Genoa Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della sedicesima giornata di Serie A 2023/24 a Marassi

Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Genoa Juve.

L’ANALISI – «La cosa che bisogna fare meglio, dopo l’1-0, è essere più cattivi. Dopo l’1-1 dovevamo avere più serenità e tranquillità. La squadra ha fatto una buona partita. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, allunghiamo la striscia positiva e ci prepariamo per Frosinone».

L’ARRABBIATURA NEL SECONDO TEMPO – «Abbiamo avuto l’occasione con Chiesa sull’errore del portiere. Lì dovevi uccidere la partita. E’ una questione di crescita, devi capire che l’avversario è in difficoltà e in quel momento andava ucciso. Dispiace, ma nel calcio non puoi vincere tutte le partita. Un punto a Genova è buono, ora pensiamo a Frosinone. Ci prepariamo al meglio».

IL GOL PRESO – «C’è stata una palla che ha rimbalzato è andato a saltare Kostic. E stato bravo Ekuban, la squadra ha avuto una bella reazione. Dovevamo essere più lucidi e sereni, tiriamo poco e niente».

MANO BANI – «Non commento mai gli arbitri. Come si fa a uniformare una cosa che è soggettiva. In un’Atalanta-Juventus è stato annullato un gol a Mandzukic per una gomitata di Lichtsteiner a Gomez… Non è facile, il VAR deve essere oggettivo. E’ la realtà delle cose».

ASSENZA RABIOT – «I giocatori quando sono assenti sono assenti. Abbiamo giocato contro un Genoa veramente forte soprattutto in casa ma lo sapevamo».

GLI EPISODI – «Non dobbiamo avere gli alibi sugli episodi. Ci sono gli arbitri, c’è il responsabile che valuterà ciò che è stato fatto come avviene sempre. Dobbiamo lavorare su quello che dobbiamo fare meglio, e stiamo lavorando. La squadra sta crescendo. Siamo dispiaciti e arrabbiati, la partita è stata giocata a buon livello».

CAMBIASO – «Stasera ha fatto una bella partita, cosa ancora più difficile visto che ha giocato contro il Genoa».

LA PRESTAZIONE DELLA SQUADRA – «E’ un progresso, la squadra sta crescendo. Vincere tutte le partite non è facile, dobbiamo mettere da parte questa partita. E’ questione di aumentare attenzione e cattiveria nell’andare a far male all’avversario».

