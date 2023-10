Conferenza stampa Allegri post Milan Juve: le sue parole dopo il match di San Siro, valido per la nona giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Milan Juve.

«Sapevamo di affrontare una squadra forte tra le favorite del campionato assieme all’Inter e al Napoli. Gli episodi sono stati a nostro favore, poi c’è stato il gol e sulla successiva gestione della palla abbiamo sbagliato un pochino troppo e lì si deve migliorare. Sono contento per Locatelli che ha fatto gol»

FAVORITE SCUDETTO – «Il motivo è che la Juve l’anno scorso è arrivata terza, il Napoli è campione ed è la favorita, l’Inter è una squadra forte. Noi abbiamo seguito l’indirizzo della società, con dei giovani dentro, ci sono tanti giovani di cui alcuni giovanissimi; siamo una squadra che avrà un futuro importante, bisogna avere pazienza. Dobbiamo essere bravi ad arrivare tra le prime quattro. Il monte ingaggi più alto? Sono bravi a farseli dare i contratti, ma sono discorsi che non stanno né in cielo né in terra. A marzo bisogna essere lì a rimorchio delle prime. Stasera mancavano Danilo, Alex Sandro e chi ha esperienza internazionale»

KEAN TITOLARE – «Vlahovic si è allenato, ma Kean è in un momento buono e Milik ha fatto una buona partita. Scegliere il migliore stasera non riesco a trovarlo»

SODDISFAZIONE – «Che abbiamo vinto, così domani c’è il riposo e lo passo nel migliore dei modi»

LAVORO DIFENSIVO – «È buono perché giochiamo di squadra e anche singolarmente i ragazzi sono stati molto bravi: Bremer ha fatto la miglior partita della stagione, Rugani e Gatti sono stati molto bravi contro avversari forti»

RABBIA – «Mi sono arrabbiato per tenere alta la tensione e, nello specifico, perché su alcune situazioni in 10 contro 11 in vantaggio bisogna avere meno fretta nel chiudere l’azione»

