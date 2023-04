Conferenza stampa Allegri post Sassuolo Juve le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match del Mapei Stadium

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Sassuolo.

RAMMARICO – «Quello di non essere riusciti a vincere una partita che ci avrebbe permesso di fare un salto in avanti, di metterci ancora più dietro quinta e sesta, cioè Inter e Milan. Bisognava fare meglio, abbiamo giocato un primo tempo non bello, poi potevamo pareggiare ma la sconfitta è ampiamente meritata».

JUVE LENTA – «Perché ci stavamo muovendo poco, attaccavamo poco la profondità, ma venivamo da tante partite giocate. I cambi nella ripresa hanno portato a una reazione».

BEL GIOCO ED EQUILIBRIO – «Per vincere le partite ci vuole l’uno e l’altro. Noi nel primo tempo ci stavamo muvoendo poco e per quello abbiamo sbagliato tanti passaggi, forse si credeva di vincere una partita al risparmio. I cambi ci hanno dato soluzioni, ma non ci sono bastati».

MALE FISICAMENTE E MENTALMENTE – «E’ una questione sia fisica che mentale. Abbiamo giocato un primo tempo da fermi, non ci stavamo muovendo. Loro ci venivano a prendere e lo facevano anche bene. Nel secondo tempo poteva andare meglio, abbiamo subito in quei 5 minuti all’inizio che alla fine ci sono costati la partita».

REAZIONE TARDIVA – «Mi preoccupa in quanto oggi era un passaggio importante per il campionato, ma oggi abbiamo meritato di perdere. Ora bisogna rimboccarsi le maniche, preparare la partita di giovedì, leccarsi le ferite e lavorare per migliorare ancora».

TESTA ALL’EUROPA – «Non stavamo pensando allo Sporting. Noi dobbiamo guardare quanto stavamo facendo sul campo, in classifica la Lazio ci ha superati e vincere oggi ci avrebbe permesso di allungare sulle milanesi. Nella classifica attuale potevamo andare ad un punto dall’Atalanta».

EFFETTO EUROPA LEAGUE – «Io questi alibi non li voglio, noi siamo la Juve e dobbiamo giocare 3 gare a settimana. Nelle difficoltà sapevamo che il Sassuolo era una buona squadra, si deve giocare con continuità per tornare ad un certo livello. Le attenuanti non servono a niente».

PROBLEMA ATTACCO – «Dobbiamo migliorare. E’ stata una brutta partita, abbiamo avuto delle situazioni che dovevamo sfruttare meglio».

