Conferenza stampa Allegri post Sporting Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match dello Stadio Alvalade

GUSTO – Diciamo che per certi versi questa stagione è stata assurda ma anche divertente. Arrivare in semifinale di Europa League è un buon risultato, ma non ci si deve accontentare. Ora vista la nuova classifica senza asterischi dopo restare tra le prime quattro, nelle ultime partite ne abbiamo perse tre forse perché avevamo l’obbligo di vincere. Ora siamo in semifinale di Europa League, di Coppa Italia, con una buona posizione in campionato.

SENTENZA – L’abbiamo saputa nel pomeriggio dopo la riunione tecnica. Noi sul campo abbiamo fatto 59 punti e ora abbiamo anche più responsabilità per restare nei primi quattro posti.

MOURINHO- Mi verrebbe da fare una battuta ma non la faccio… Mourinho sta facendo risultati straordinari, nel calcio vincere non è mai semplice, quello che fa va sempre rispettato. Quando si criticano persone che hanno ottenuto grandi risultati, bisognerebbe almeno avere la curiosità di capire come li hanno raggiunti. Quando gioco contro Mourinho ho sempre difficoltà. Sono contento per lui, però devono arrivare dietro di noi…

SPORTING – Noi siamo stati bravi e fortunati, il calcio è questo. Anche se lo Sporting si è confermata un’ottima squadra, meritano i complimenti come Amorim. Chi mi prenderei dello Sporting? Edwards ci ha dato veramente molto fastidio, si poteva però limitarlo standogli più vicino come fatto negli ultimi minuti.

