Conferenza stampa Allegri, l’allenatore della Juventus parla alla vigilia del match contro la Cremonese: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con la Cremonese.

CHE SECONDA PARTE DI STAGIONE SARA’ – «Buon anno a tutti innanzitutto. Domani ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata perché la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito gol. Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso 4 gol alla fine della partita. Tira molto in porta, crossa molto, è aggressiva. Dobbiamo avere rispetto e umiltà, è la ripresa e sarà una partita complicata».

POGBA – «Sta correndo, la cosa più importante è che ora il ginocchio non dà fastidio. Non è gonfiato, se procede così nel giro di 15/20 giorni potrà essere con la squadra. Ma dipende dall’evoluzione. Vediamo step by step».

CHIESA – «Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Oggi vedrò l’allenamento, poi domani le sostituzioni saranno importanti. Chi ha lavorato qui e ha fatto le amichevoli sta discretamente bene».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24

L’articolo Conferenza stampa Allegri: «Serve rispetto della Cremonese. Pogba In 15 giorni…» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG