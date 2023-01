Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A e in Serie B, ha fissato l’obiettivo per il 2023: sveltire il gioco

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri in Serie A e in Serie B, ha fissato l’obiettivo per il 2023. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex direttore di gara darà ordini specifici per sveltire il gioco.

Ad esempio, non saranno più tollerate le perdite di tempo prima delle punizioni o dei rinvii. Inoltre potrebbero essere aggiunti di media uno o due minuti di recupero in più per gara e gli show dalle panchine non saranno più permessi.

