Le parole di Bastoni in conferenza stampa verso Benfica-Inter.

CHAMPIONS – “Una gara che dal punto di vista mentale ci può dare tanto. In campionato non stiamo raccogliendo quello che meritiamo e questa partita ci può dare energie fisiche e mentali”.

MOMENTO – “Lo sto affrontando con grande serenità. Vivo tutte le partite con consapevolezza e concentrazione. Del rinnovo se ne occupa il mio procuratore con la società, non c’è problema da questo punto di vista. Noi diamo il 100% in ogni competizione. Chiaramente in campionato abbiamo creato una buona mole di gioco, ma i risultati non sono arrivati. Abbiamo sprecato diverse occasioni, ma mai sbagliato l’approccio alla gara. Sappiamo che domani c’è grande occasione”.

PARTITA – “Sicuramente c’è consapevolezza in noi che questa è una grande occasione perché da 12 anni l’Inter non arrivava ai quarti. Andiamo a giocare una partita di calcio con tensione, agitazione, ma anche con gioia. Dovremo affrontarla con gioia e l’amore che proviamo per questo sport”.

RINNOVO – “Sul rinnovo non ci sono problemi, se ne occupa il mio procuratore. Andremo in campo con grande concentrazione”.

