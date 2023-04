Novità sui biglietti per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League tra Benfica ed Inter che si giocherà domani

Dal sito ufficiale del Benfica arrivano alcune novità inerenti ai biglietti per la sfida di domani in Champions League contro l’Inter. La vendita dei biglietti è stata riaperta a partire dalle 10:00 di stamattina, ed è rivolta esclusivamente ai tifosi portoghesi possessori della Club Member.

Avvertenze per i tifosi italiani (interisti): «I tifosi appartenenti alla squadra dell’Inter dovranno acquistare i biglietti esclusivamente presso la società ospite. L’accesso ad aree diverse da quella del visitatore può essere condizionato. La rivendita di biglietti tramite mezzi e in luoghi non autorizzati costituisce infrazione e l’ingresso alla manifestazione può essere vietato ai possessori di biglietto».

L’articolo Biglietti Benfica-Inter, l’avvertenza dei portoghesi per i tifosi interisti proviene da Inter News 24.

