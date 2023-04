L’allenatore ed ex calciatore Angelo Gregucci ha parlato della situazione in casa Inter riguardante Inzaghi e il finale di stagione

Intervistato da Sportitalia, l’ex calciatore con un passato in nerazzurro da vice allenatore Angelo Gregucci ha detto la sua su alcuni temi riguardanti la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi.

INTER DISTRATTA DALLA CHAMPIONS?-: «No, non penso proprio. Prendo l’Inter, per la quale è stato fatto questo discorso: ha perso qualche punto, ma non perché sottovaluta il campionato rispetto alla Champions».

SULLE CRITICHE AD INZAGHI-: «Sono sbagliate le tante critiche verso Inzaghi. Cosa succederebbe se l’Inter da qui in avanti portasse a casa la qualificazione in Europa, arrivasse fra le prime quattro in campionato e magari vincesse anche la Coppa Italia Tutte queste polemiche non le capisco».

SULLE 10 SCONFITTE IN CAMPIONATO-: «Sono tante, certo: è evidente che siano tante e che non vada bene per una squadra come l’Inter. Ma non penso che derivino dalla sottovalutazione dell’impegno».

SU JOAO MARIO-: «In Italia siamo sommari nei nostri giudizi: basta guardare Bruno Fernandes che da noi è passato per squadre come Novara e Sampdoria per poi essere rimandato in Portogallo dove si è fermato come un giocatore di livello internazionale. João Mário ha trovato un plus nell’ambiente che ha trovato al Benfica e ora sta dimostrando il suo valore».

CONTRO IL BENFICA?-: «Non credo che l’Inter sottovaluterà l’impegno, nonostante si dica che sia un sorteggio abbordabile con il Benfica. Basta vedere quello che hanno fatto fino a qui compresa la sfida contro la Juventus. Il club portoghese è uno degli avversari più pericolosi perché nell’immaginario collettivo di chi guarda si pensa che tutto sommato poteva andare peggio guardando l’altro lato del tabellone. Tutte le squadre rimaste se sono arrivate lì significa che sono forti».

L’articolo Gregucci: «Inzaghi? Sbagliate le tante critiche su di lui. E sul Benfica dico…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG