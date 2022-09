Ante Cacic è intervenuto in conferenza stampa nel post match Champions tra Milan e Dinamo Zagabria. Le parole dell’allenatore

Ante Cacic è intervenuto in conferenza stampa nel post match Champions tra Milan e Dinamo Zagabria. Le parole dell’allenatore:

«Quando perdi non puoi essere soddisfatto, il rigore ha rotto l’equilibrio, abbiamo cercato di riaprire la partita e per questo sono orgoglioso dei miei ragazzi ma l’avversario era forte, ora testa alla prossima»

PARTITA DIFENSIVA – «Merito al Milan che non ci ha permesso di giocare in maniera offensiva, abbiamo cercato di dare il massimo ma non è bastato»

MILAN «Cosa mi ha impressionato di più del Milan? E’ una squadra compatta e veloce, ha una fascia sinistra pericolosissima, così come è pericoloso Giroud. Non è facile affrontarli»

AVVERSARIE CHAMPIONS – «Noi non siamo mai stati favoriti, ma noi faremo del nostro meglio, queste sono partite che fanno crescere. Tra Chelsea e Milan sono entrambe ottime squadre ma non sempre vince la favorita il calcio è bello anche per questo»

DIFFERENZE TRA PARTITA CON IL CHELSEA E MILAN – «Con il Chelsea giocavamo in casa, ma oggi è stato bravo a portarci dove voleva, siamo caduti nella loro trappola»

SITUAZIONI NON LETTE BENE – «Non voglio analizzare la partita in questo momento sono cose che si analizzano dopo»

LEAO O STERLING – «Tra i due forse preferisco Leao. E’ un giocatore potente, gli auguro e sono sicuro che farà una bellissima carriera».

