Davide Calabria, terzino del Milan, ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro la Dinamo Zagabria: le dichiarazioni

Davide Calabria ha parlaot ai microfoni di Sky Sport dopo Milan-Dinamo Zagabria.

PRIMA VITTORIA CHAMPIONS – «Vuol dire tanto, la vittoria in Champions in casa mancava da parecchi anni: era importante portare a casa i 3 punti sia per il girone e sia per la nostra autostima».

CRESCITA – «Non ho mai smesso di lavorare e credere in me stesso, ci sono periodi in cui fai meno bene e periodi in cui fai molto bene. Non mi sono lasciato abbattere, ho continuato a lavorare duro e ora si vedono i risultati: è cambiata pure la squadra ed è aumentata la qualità».

CONTINUA SU MILANNEWS24

L’articolo Milan, Calabria: «Vittoria che contava per il girone e per l’autostima» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG