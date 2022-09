Allo Stadio Allianz, la sfida Juventus Benfica valida per la seconda giornata di Champions League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Allianz, la sfida tra Juventus e Benfica valida per la seconda giornata della Champions League 2022-23.

Sintesi Juventus Benfica 1-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Benfica.

3′ Occasione McKennie – Miretti imbuca per Kostic, cross sul secondo palo per McKennie che non ci crede nel colpo di testa e viene scavalcato dal pallone.

5′ Gol Milik – Paredes disegna una punizione in area per Milik, che di testa la gira in diagonale sul palo più lontano.

7′ Occasione Milik – Ancora pallone in area alla ricerca del polacco, che si coordina ma non riesce a colpire in porta. Ma la bandierina del fuorigioco si era alzata.

10′ Tiro Kostic – Kostic la mette in mezzo, allontana la difesa sui piedi di Paredes che calcia di prima ma trova l’opposizione della difesa. L’azione prosegue: Cuadrado scodella sul secondo proprio per Kostic che di sinistro sfiora il palo.

11′ Tiro-cross McKennie – L’americano vede Milik in area e lo cerca, ma il pallone è arretrato. Spazza la difesa portoghese.

18′ Occasione Miretti – Grande azione della Juventus! Vlahovic in verticale per Miretti che entra in area e crossa forte in mezzo. Ma Milik non può arrivarci.

19′ Occasione Cuadrado – Paredes in mezzo, sponda di McKennie di testa per Cuadrado che colpisce a tu per tu con Vlachodimos ma manda fuori. Era comunque fuorigioco.

20′ Colpo di testa Gonçalo Ramos – Cross di Neres dalla destra, il numero 88 di testa non trova la porta.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Juventus Benfica 1-0: risultato e tabellino

RETE: 5′ Milik

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Garofani, De Sciglio, Gatti, Kean, Di Maria, Rugani, Soulè, Barbieri, Fagioli.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos, Grimaldo, Bah, Neres, Fernandez, Joao Mario, Rafa Silva, Otamendi, Florentino Luis, Antonio Silva, Ramos. All. Schmidt. A disp. Leite, Gilberto, Aursnes, Gonçalves, Pinho, Chinquinho, Ristic, Brooks, Musa, Araujo, Bernardo, Draxler.

Arbitro: Zwayer (GER)

AMMONITI: 25′ Bah

