Sergino Dest si presenta oggi in conferenza stampa dopo l’arrivo al Milan nell’ultimo giorno di mercato. Le parole:

«Una sorta di fato mi ha portato qui, per me è un’onore ripercorre il percorso di Seedorf e spero di fare bene quanto lui ha fatto al Milan»

RUOLO – «Posso giocare sia a destra che a sinistra la mia posizione migliore è come terzino destro ma ho anche delle caratteristiche offensive se il mister dovesse schierarmim più avanti»

PERCHE’ IL MILAN DOVREBBE RISCATTARLO – «Io posso dare il 100% per cento e fare del mio meglio per convincere il Milan a riscattarmi a tenermi»

RAPPRESENTATE USA IN EUROPA – «Io sono concentrato sugli aspetti calcistici, il fatto che la proprietà sia americana non ha influenzato sulla mia scelta, sono concentrato sul campo»

AMBIENTAMENTO AL MILAN – «Sta andando molto bene, non ho avuto il tempo di guardarmi intorno, i compagni mi hanno accolto benissimo per il momento sta andando molto bene»

PARAGONE CON SERGINHO – «Lo conosco, non l’ho osservato da vicino, ha fatto grandi cose al Milan e spero di fare lo stesso per questo sono concentrato su me stesso, sviluppare il mio potenziale ogni giorno per dare il mio meglio»

