Giovanni Di Lorenzo interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Napoli di Champions League. Le parole del difensore:

«Timore zero, in campionato non siamo stati il solito Napoli, sarà una partita diversa. Non sono preoccupato»

ASSENZA OSIMHEN – «Sappiamo che è importante non dipendiamo solo da lui, abbiamo fiducia in chi c’è»

DIVERSI GIOCATORI IN GOL – «E’ importante, sono dettagli importanti soprattutto in partite importanti».

RASPADORI – «Nessun consiglio, ha vinto un Europeo, se sarà chiamato in causa sono sicuro che farà una grande partita»

STATO MENTALE – «Non è scontato esser qui, dobbiamo goderci queste due serate con la giusta tensione, spensierati e propositivi. In campionato queste cose ci sono mancate, ma come ho detto domani sarà un altra partita»

