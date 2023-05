Conferenza stampa Dimarco: «Penso che il Milan abbia…». Le parole del giocatore neroazzurro prima della sfida di Champions

Le parole di Federico Dimarco in conferenza stampa in vista della sfida di semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter:

EMOZIONI DA INTERISTA – «Al di là di una semifinale, i derby è sempre bello giocarli e sono veramente contento di giocarmela contro il Milan al 100%. Sappiamo l’importanza di questo derby».

GRUPPO E MILAN– «Penso che il Milan abbia dimostrato di aver passato due turni difficili contr Napoli e Tottenham: sappiamo cosa ci aspetta domani. Vogliamo dimostrare il nostro valore come gruppo. Il Milan è una squadra che conosciamo bene e loro sono i campioni d’Italia in carica».

GOAL PESANTI – «Per me tutti i goal sono importanti, ma al di là del goal personale quello che tengo di più è la vittoria dell’Inter».

PRONOSTICI CHAMPIONS – «Sapevamo di avere un girone di Champions difficile sulla carta, ma abbiamo dimostrato di esserci meritati la semifinale».

RIVINCITA SUI ROSSONERI – «Passato tanto tempo da quella sfida dell’anno scorso. Noi pensiamo al presente e a fare un risultato positivo».

SUL DERBY DEL 2003 – «Ero a San Siro: non è stato un bel ricordo da tifoso interista. Pensare che prima ero sugli spalti e ora in campo è una grandissima emozioni per me».

CALABRIA – «Noi pensiamo a noi stessi pensando soprattutto a quella di domani e infine quella di ritorno. Con Calabria ci siamo affrontati molte volte nei derby, ma sarà ancora emozionante».

MEGAFONO SOTTO LA CURVA – «Nuovi cori? No, vengono in automatico e ci penserò».

CRESCITA PERSONALE – «Penso che i 6 goal e assist sia merito del gioco della squadra. Mi sento cresciuto fisicamente e mentalmente».

The post Conferenza stampa Dimarco: «Penso che il Milan abbia…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG