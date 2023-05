Le parole del tecnico neroazzurro alla vigilia del derby di Champions League tra Milan e Inter, in programma mercoledì sera

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa in vista della sfida di semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter:

PARTITA EMOZIONANTE – «Partita emozionante e importante per società e tifosi: vogliamo affrontare questa partita nel migliori dei modi».

ATTACCANTI – «Ci sono momenti per gli attaccanti dove mancava la concretizzazione. Ora per fortuna tutti sono tornati a segnare. Personalmente sono abbastanza tranquillo: sarebbe più grave non avere occasioni. Ha segnato Lukaku, Correa, Dzeko così come tutta la squadra».

SULLO SPIRITO – «Bisogna utilizzare domani sera testa e cuore e io non ho dubbi. Dobbiamo usare molto la testa però sapendo che è una gara che si giocherà in 180 minuti».

IL MILAN – «Il Milan è una squadra di qualità, molto ben allenata. Ogni partita fa storia a sé, sappiamo che non è solo una squadra di ripartenza, ma sa giocare. Ha un ottimo palleggio e dovremo essere bravi in tutte le fasi»

LEAO O NO – «Sappiamo che potrebbe esserci o meno, chiaramente prenderemo qualche accorgimento ma non condizionerà il nostro piano partita. Non abbiamo certezze, l’abbiamo incontrato, conosciamo le sue qualità, poi in queste partite ogni giocatore che verrà chiamato in causa darà il massimo»

