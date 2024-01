Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Lazio: quando parla il tecnico per la Supercoppa. Data ed orario, tutti i dettagli

Arrivano alcuni dettagli su data ed orario della conferenza stampa che terrà Simone Inzaghi in vista di Inter Lazio. La sfida tra i nerazzurri e i biancocelesti, valida per le Semifinali della Supercoppa Italiana a Riyad andrà in scena venerdì 19 gennaio alle 20:00.

Il tecnico nerazzurri risponderà alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa giovedì 18 gennaio alle ore 08:30 accompagnato da un calciatore.

L’articolo Conferenza stampa Inzaghi pre Inter Lazio: quando parla il tecnico per la Supercoppa proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG