Mercato Inter, clamoroso retroscena su Onana: ecco a quanto poco era disposto a cederlo il club nerazzurro in estate

La cessione di André Onana ha dato il via alle operazioni del mercato Inter della scorsa estate. Il camerunese è stato ceduto dai nerazzurri al Manchester United per 50 milioni di euro, ma i Red Devils non sembrerebbero essere stati i soli interessati. L’ex scout di Everton e Aston Villa, Bryan King, intervenuto al podcast Inside Track ha spiegato un retroscena clamoroso.

LE PAROLE – «Un mio amico conosce il direttore sportivo dell’Inter. E mi ha svelato che il club nerazzurro era pronto a cedere Onana per circa sette milioni di euro. Ma all’improvviso arriva questa mail dello United con un’offerta di 50 milioni di euro. Inutile dire che alla controparte non sia stato chiesto di modificare la proposta».

