L’ex centrocampista Dejan Stankovic ha ammesso di seguire ancora la Serie A ed i nerazzurri.

Dejan Stankovic a 90° Minuto ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della forza dell’Inter e della lotta Scudetto: “Non sono mai andato via dall’Italia, vedo sempre tutte le partite”.

Il duello

“Ho visto un’Inter stradominante su un campo non facile come Monza. La Juve ha un piccolo vantaggio per la preparazione delle partite non avendo le Coppe, essendo allenatore ora capisco quanto possa influire. Ma l’Inter non può scappare dal ruolo di favorita, va alla grande e Simone Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro. Sono loro i favoriti”.

Similitudine con l’Inter del 2010

“Sì, perché è un gruppo molto maturo. Il gruppo di José Mourinho era quasi tutto composto da over 30: eravamo tutti molto diretti e uniti tra noi, lo spogliatoio era il punto di forza. Questa Inter mi ricorda quei tempi: l’allenatore conosce pregi e difetti di tutti i ragazzi e questo è un fattore importante per il successo”.

Sugli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid

“Sarà una partita tosta, tra due allenatori molto preparati. Non posso dare pronostici, Simeone allena da anni l’Atletico Madrid ed è abituato a partite importanti, ma quando senti il profumo di Champions come ha fatto l’Inter vien voglia di riprovare. Deciderà un dettaglio, io tifo Inter ma non voglio dare pronostici”.

Chi tra Lautaro e Calhanoglu

“Li prenderei tutti e due, però da centrocampista ammiro come giocano Calhanoglu, Frattesi, Barella, Mkhitaryan. Prendo il turco per come si applica per la squadra e per come riesce a farla girare schierandosi davanti alla difesa, è l’anima dell’Inter”.

