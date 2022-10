Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino parla alla vigilia del match contro l’Udinese: le sue dichiarazioni

Ivan Juric ha parlato alla vigilia del match tra Torino e Udinese.

CONDIZIONI – «Sanabria è recuperato, quindi siamo tutti. Domani però gioca Pellegri, mi auguro possa crescere ancora per lui e per noi».

GARA CON L’UDINESE – «Siamo tutto tranne che una squadra fisica, siamo intensi e proviamo subito a recuperare palla ma non siamo fisici. La forza dell’Udinese è rappresentata dalle accelerazioni, dalle individualità e da quei piazzi calciati da dove segnano tanto. E’ un fattore decisivo, abbiamo perso così il derby».

POCHI PUNTI – «Abbiamo perso pezzi importantissimi, le difficoltà sono normali. Alcuni sono stati sostituiti, ma altri no. Dobbiamo analizzare le statistiche, è un momento per noi in cui dobbiamo mettere qualcosa in più. L’altro giorno avevo una segnsazione positiva, come voglia di vincere, di difendere ordinati e tosti. Sono particolari che mi hanno portato ad avere segnali incoraggianti».

