Conferenza stampa Juric, l’allenatore del Torino ha parlato alla vigilia del match contro il Milan: le dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in vista del match con il Milan.

GARA – «Il Milan è in forma, ormai giocano da un po’ insieme: sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi e segnare in vari modi».

ASSENTI – «Manca Aina, così come Sanabria che ha un problema al soleo, Ilkhan ha un affaticamento. Questi sono i tre che mancano».

FERMARE LEAO – «L’anno scorso Djidji ha fatto benissimo, mentre al ritorno abbiamo sofferto. Sarebbe meglio non farlo partire, ma serve anche raddoppiarlo. C’è anche Theo, dobbiamo fare attenzione anche lui. Leao è in un momento fantastico».

SVOLTA A UDINE – «Si parla tanto di svolte, ma non ci sono. Dobbiamo fare un percorso, la strada è questa: come in ogni gara, domani vogliamo fare una grande partita e provare a vincere».

