Ivan Juric, tecnico del Torino, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Ivan Juric, tecnico del Torino, ha presentato la sfida di domani contro il Milan:

GARA – «Il Milan è in forma, ormai giocano da un po’ insieme: sono forti con tante soluzioni, possono segnare in vari modi e segnare in vari modi».

