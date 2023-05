Conferenza stampa Juric, il tecnico del Torino ha parlato alla vigilia del match contro il Verona: ecco le sue dichiarazioni

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato alla vigilia della sfida con il Verona.

ILIC – «L’ho visto normale, è concentrato. E’ un ragazzo giovane, ma ha esperienza per affrontare senza problemi questo tipo di partite».

INFORTUNATI – «Sono tutti disponibili. Schuurs ha fatto gli ultimi due allenamenti e non ha avuto problemi, Aina neanche. Miranchuk però si è rotto il mignolo del piede, gli fa male e non giocherà per questo. Per Radonjic ci vuoledel tempo».

ARRIVARE OTTAVO – «Non ragiono in quest’ottica individuale, mi interessa solo il bene del Torino. Sono entusiasta perchè l’altro giorno ho visto un dominio: torni a casa e pensi ‘tanta roba’. Vedo ragazzi a questi livelli contro squadre difficili, ma si dominano le gare e questo fa sempre piacere Non vivo mai le cose individualmente, voglio che il Torino arrivi il più in alto possibile».

