Novità sulla conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista di Napoli Inter, match di Serie A di domenica sera al Maradona

Domenica sera sarà il giorno di Napoli Inter: novità sulla conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista dell’incontro, in programma per domenica sera alle 20:45 al Maradona. Il tecnico dei partenopei è tornato dalla trasferta di Champions League contro il Real Madrid con la febbre.

Probabilmente è questo il motivo per il quale l’allenatore non parlerà in conferenza stampa prima della gara con i nerazzurri. A riferirlo è Sky Sport.

L’articolo Conferenza stampa Mazzarri pre Napoli Inter, il tecnico non parlerà: il motivo proviene da Inter News 24.

