Buone notizie dall’infermeria dell’Inter relative ai recupero di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard: le ultime

Arrivano notizie confortanti per Simone Inzaghi dall’infermeria dell’Inter, dove Bastoni e Pavard viaggiano verso il recupero. Gli aggiornamenti relativi all’allenamento di oggi ad Appiano Gentile li riporta la Gazzetta dello Sport.

Dumfries è ormai recuperato per Napoli. Bastoni sarà assente contro i partenopei, ma oggi dovrebbe allenarsi parzialmente in gruppo. Per Pavard ci vorranno almeno altre 3 settimane: intanto il francese ha tolto il tutore al ginocchio ed ha iniziato a correre. La voglia di tornare in campo è tanta.

L’articolo Bastoni oggi parzialmente in gruppo, si rivede anche Pavard: le ultime proviene da Inter News 24.

