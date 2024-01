Conferenza stampa Montemurro: le dichiarazioni del tecnico della Juventus Women dopo la Fiorentina

(inviato a Biella) – Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con la Fiorentina.

DUE PUNTI PERSI – «Sono due punti persi, 24 tiri in porta di cui 10 nello specchio e il 70% di possesso palla. Siamo stati puniti da due ripartenze. Il livello del campionato si è alzato moltissimo. Ci sono squadre che se sbagli ti puniscono».

SECONDO GOL SUBITO – «Un errore di comunicazione, Cascarino non doveva andare e lasciare la zona centrale. È facile vederla da sopra, poi le decisioni di campo sono quelle. È stata una situazione di mancanza di comunicazione».

SALVAI – «Scelta tecnica, valuto ogni settimana chi ha qualità per sfruttare le situazioni tecniche. Lei è un grande difensore, mi dispiace vederla fuori. Ma avevo la sensazione che Calligaris-Cascarino potevano darci in più in costruzione».

GROSSO – «Lei ha la libertà di andare vicina alle punte, la vogliamo lì ma è brava anche nella costruzione. Oggi specialmente che la Fiorentina ti lascia spazio a centrocampo era nella possibilità di essere efficace».

ROMA – «Ovviamente con la Supercoppa è andata bene, con la concentrazione e pochi sbagliò. È molto importante, la affrontiamo con tanta fiducia ed eccitazione. Sono partite di alto livello, andiamo lì cercando di fare i punti».

The post Conferenza stampa Montemurro: «70% di possesso palla. Sull’esclusione di Salvai…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG