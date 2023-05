Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e la Salernitana. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Salernitana di Serie A.

COMMENTO SU PARTITA E CONDIZIONI DYBALA – «L’aggiornamento su Dybala lo devi chiedere a chi ti ha dato la formazione oggi alle 12, la stessa spia ti può dire come sta. La partita è stata difficile, con un avversario che ha giocato la finale di Champions. Si deve giocare sempre nei limiti. Loro hanno giocato questa gara con questo atteggiamento. Noi tanti cambi, già sappiamo che quando facciamo cambi non cambiamo i principi di base di questa squadra, però cambia a livello di qualità. Nel secondo tempo abbiamo fatto dei cambi. Nel secondo tempo abbiamo vinto 2-1, nel primo perso 1-0, magari meritavamo qualcosa in più. Loro però meritano il pareggio per l’atteggiamento».

FINALE EUROPEA PER ANDARE IN CHAMPIONS – «Chi ha parlato della Champions come obiettivo della Roma Io no sicuramente. Cerco sempre di essere onesto, non mi piace vendere fumo. Non ho mai detto che la Roma era candidata alla Champions. Con questo tipo di squadra sarebbe una cosa irresponsabile parlare di Champions. In Europa League non parlo solo delle squadre che hanno eliminato noi, ma anche di quelle durante che sono state eliminate durante il tragitto: Arsenal, United, Barcellona, Juve, Sporting. Per la Roma arrivare lì in finale significa che io mi voglio giocare la finale, niente di più. Ci sono allenatori, club che giocano una finale europea nella vita e sono fortunati. Immagina noi che ci andiamo due volte di fila. Quella finale lì io voglio giocarla».

TIAGO PINTO HA PARLATO DI CHAMPIONS – «Problema suo, non mio. Siamo amici e possiamo avere opinioni diverse. Per me non siamo mai da Champions. Noi possiamo fare la storia, ma qualificarci in Champions con un mercato da sette milioni non si può fare e sarebbe un miracolo. E’ come Gesù Cristo che fa una passeggiata in Vaticano. Se questa differenza di vedute con la società può portare al mio addio? Devo prendere due giorni di vacanza, ciao».

