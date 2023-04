Conferenza stampa Mourinho: le parole del tecnico giallorosso dopo la sfida tra la Roma e il Feyenoord. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Feyenoord di Europa League.

GIOIA – «La mia gioia è normale per la vittoria ed è normale nel modo in cui la squadra ha giocato, normale per i tifosi. Durante la partita ho pensato che la gente sarebbe andata a casa orgogliosa di noi anche senza vittoria. Prima della partita ho detto ai giocatori: o la vinciamo o andiamo a casa stanchi morti. Abbiamo vinto e meritato».

FINALE ITALIANA – «La finale può essere italiana o senza italiane. Io parlo di noi e dico che il Bayer è un avversario difficile. Però in semifinale non ci possiamo non aspettare un avversario di poca qualità. A me questa nuova classifica in campionato non dice niente. Da tre mesi dico di dimenticare il -15. A me non cambia niente».

RINNOVO – «Io sono felice qua non posso nasconderlo. Sono felice perché mi piace la gente e piaccio a loro. A Trigoria rispetto tutti e sono rispettato da tutti. Ho un buon rapporto con la proprietà e se dico una cosa diversa non dico la verità. Lo stesso dico con il direttore, i giocatori sono fantastici e non posso dire che sono come dei figli perché io ne ho solo due e li amo tanto, però i miei giocatori sono quasi i miei figli. Qualche volta ho le mie frustrazioni e qualche volta ho ambizioni diverse però vediamo. Oggi sono felice, lavoro per la gente che oggi ha avuto una gioia tremenda».

GOL – «Potevamo anche segnare di più. Abbiamo avuto belle opportunità. Voglio essere equilibrato e non dimentico una parata di Rui sullo 0-0. Non dimentico la qualità del Feyenoord che non ti fa stare tranquillo. Sono arrivati quattro gol di cui il secondo pesante perché è arrivato quasi alla fine della partita».

