Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Milan. Le parole dell’allenatore rossonero

BILANCIO DELLA STAGIONE – «Non è negativo, abbiamo fatto una grande Champions con delusione in semifinale. In campionato poteva far di più, abbiamo provato quest’anno a essere competitivi in due competizioni e qualcosa abbiamo pagato in campionato».

L’UNITA’ DELLA SQUADRA – «Questa squadra ha una base molto solida e va dato merito al club. Siamo cresciuti anche quest’anno attraverso le cose negative che ci sono successe. È chiaro che se vuoi essere competitivo in due competizioni la squadra andrà rinforzata».

IL PROCESSO DI CRESCITA – «È giusto, normale. Eravamo partita con l’idea di poter vincere qualcosa quest’anno. Non siamo riusciti a riconfermarci, è stata una stagione particolare per tutti. È una stagione positiva che ci insegnerà a provare a fare meglio».

LA JUVE – «La Juve è squadra forte con tanti giocatori di livello. Noi quest’anno abbiamo battuto tutti tranne la Roma, abbiamo perso punti con squadre medio-basse e questo deve farci riflettere per il prossimo anno».

SQUADRA TITOLARE – «In campionato noi non siamo riusciti a vincere con squadre più chiuse. Non c’entra niente titolari o riserve. A parte il Napoli tra noi e le altre il dislivello è minimo. La Champions ci ha tolto questo, faccio l’esempio della Lazio che ha fatto un grande campionato ma probabilmente con l’Europa avrebbe fatto qualche punto in meno. Giocare così tanto spesso è stato complicato e abbiamo perso dei punti tra gennaio e febbraio, il Napoli probabilmente era irraggiungibile ma il resto si poteva fare».

STAGIONE FORMATIVA – «Speriamo. Dicono che i momenti difficili ti rendono più forte ma è stata anche una stagione stancante».

RINGRAZIAMENTI AI GIOCATORI – «Ci siamo fatti complimenti a vicenda. Abbiamo vissuto momenti difficili ma la nostra compattezza non è mai venuta meno».

