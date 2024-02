Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Napoli, sfida valida per la 24ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alle 14.00 alla vigilia di Milan-Napoli. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

COME CAMBIA IL NAPOLI CON MAZZARRI – «Più che le caratteristiche e le qualità no, al di là che non ha grandissima classifica, ma i numeri nella partita sono numeri importanti per occasioni create. Con Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molta attenzione e molto rispetto».

STUPITO DALLA CLASSIFICA DEL NAPOLI – «È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione».

CALCOLI SULLA FORMAZIONE – «Io e lo staff abbiamo già visto il Rennes, ma pensiamo solo a domani. c’è il tempo necessaria per preparare il Rennes. Ora è troppo importante insistere in campionato».

CHIAVE CENTROCAMPO – «In molte partite lo è, anche se, soprattutto domani, entrambe le squadre hanno grandi giocatori offensivi nell’uno contro uno che potranno essere credo decisivi. Dovremo essere molto compatti in mezzo al campo sporcandogli il più possibile le loro giocate».

BENNACER – «Sta bene, è disponibile per giocare dal primo minuto».

ESSERE AL TOP NEL MILAN – «Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa. Poi sappiamo che è difficile, la competitività in campionato e in Europa League è alta. Ma non dobbiamo pensare oltre o guardare troppo avanti. Le stagioni si costruiscono di partita in partita, stiamo viaggiando bene in questo periodo e dobbiamo continuare».

CANZONI DI SANREMO – «Ne ho tante. Amo la musica, non ho visto Sanremo che ho avuto altre cose da fare. Non ho visto Zlatan ma qualsiasi cosa fa nella vita ha successo. La musica la accendo al mattino e la spengo la sera».

CRITICHE A MAIGNAN – «A me e a noi come gruppo Milan non ci interessano le critiche. Siamo così tanto autocritici e severi con noi stessi che vogliamo dare il meglio. I campioni o le persone come Maignan non perdono mai, o vincono o imparano».

COME STANNO – «Oggi 10. Abbiamo lavorato bene con la testa e con le gambe, una partita a settimana ci ha aiutato. Arriviamo molto bene a questa partita e a questo periodo».

CARTELLINO BLU – «A me piace il ritmo durante le partite, non l’interruzione. Questo porterà a interruzioni, non sono favorevole».

PERCHE’ DE KETELAERE FACEVA QUEL RUOLO AL MILAN – «Per le sue caratteristiche e quello che serviva alla squadra era la posizione giusta. Ora sta facendo un gran campionato dopo un anno di esperienza in cui è cresciuto».

IDEA SUI RECUPERI DI TOMORI E KALULU – «Ce l’abbiamo, i recuperi vanno bene ma van valutati di settimana in settimana. Domani Malick è tornato in gruppo ma riposerà, se tutto andrà bene tornerà per l’Europa League. Settimana prossima sarà importante per Kalulu e Tomori».

RAGGIUNGERE SACCHI – «Sì, Sacchi è stato nella sua epoca un allenatore fantastico, uno dei migliori, un innovatore. Raggiungere un allenatore così importante non può che essere così gratificante per me».

RUOLO DELL’ALLENATORE – «Io parlo per me e per l’emozione che sento quando faccio quello che amo. È la mia passione, ho sempre fatto una buona carriera da giocatore e la sto portando avanti da allenatore. Quando hai un ruolo di responsabilità ci sono aspettative, critiche, complimenti. Ma è così tanto il piacere di lavorare ogni giorno con i miei giocatori che le altre cose arrivano. Di migliorarli, conoscerli, apprendere da loro. Sono molte di più le cose positive di quelle negative, tanto di perfetto non c’è nulla. Conta molto come lavoriamo, come ci rapportiamo. Quello che posso dire è che ho sempre avuto la fortuna di allenare un gruppo di persone speciali, questa è sempre stata la nostra base solida. Sono molte le cose positive e queste me le godo tutte».

JOVIC TITOLARE CON GIROUD – «Jovic è una realtà di questa squadra, è un giocatore importante. Può giocare dall’inizio, con Giroud ci può anche stare ma vediamo. Non ho programmato le prossime partite. Ciò che conta è che i giocatori stiano bene».

CAMARDA – «Non amo tanto i paragoni, ogni giocatore ha le sue caratteristiche. È troppo presto paragonare Camarda ad un altro giocatore. Sta facendo il percorso giusto, facciamolo crescere. Gli abbiamo fatto fare qualcosa di extra, ma è bene che faccia il suo percorso. Ha potenziale, qualità per poter essere un domani un centravanti del Milan».

COME RECUPERARE APPIENO LA GRATITUDINE DEI TIFOSI – «Vincere tutte le partite».

