Milan Napoli, Thiaw non convocato. Le ULTIME sulle condizioni del difensore rossonero e quando tornerà a disposizione di Pioli

Come raccolto dalla redazione di Milannews24, continua il percorso di recupero per Malick Thiaw, che come previsto non sarà convocato per il big match di domani sera a San Siro tra Milan e Napoli.

Il difensore rossonero nella giornata di ieri si è allenato parzialmente in gruppo e dalla prossima settimana tornerà a lavorare interamente con il gruppo e tornerà a disposizione di Stefano Pioli.

