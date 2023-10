Conferenza stampa Pioli post Milan Juve: le sue parole dopo il match di San Siro, valido per la nona giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Juve.

«Dobbiamo diventare più cinici e concreti, dovevamo riempire di più l’area con i centrocampisti ed è qui che dobbiamo migliorare»

LOFTUS CHEEK – «Oggi stava meglio, vediamo domani. Va un po’ a giorni alterni, perché ha un’infiammazione e ora non lo so. Vediamo domani»

RISULTATO BUGIARDO – «Potevamo fare di più anche in 10. Eravamo sostanzialmente in parità numerica, ci voleva più intensità, anche se, a dirla tutta, abbiamo concesso veramente poco se non un paio di tiri da fuori area e, purtroppo, su uno di questi, abbiamo preso gol»

JOVIC E NON OKAFOR – «Jovic perché sta trovando la condizioni migliore e non Okafor perché non è al 100%, non si è allenato sempre con la squadra in settimana»

PSG – «Troveremo tutte le forze mentali e fisiche perché sappiamo quanto è importante la partita di Parigi: non abbiamo vinto in Champions e dobbiamo sfruttare l’occasione»

MARIANI – «Ho fatto una chiacchierata con l’arbitro come faccio spesso»

