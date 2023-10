Conferenza stampa Pioli post Napoli Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della decima giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Napoli Milan:

«Con l’amaro in bocca come è giusto che sia, perchè stavamo dominando e non dovevamo commettere l’incertezza con cui abbiamo ridato slancio al Napoli. Abbiamo continuato a creare, non era facile farne 10 a Napoli, ma non abbiamo chiuso il match e non siamo tornati in vantaggio quando potevamo” “Non riuscire a chiudere con le big? Quando i numeri sono importanti vuol dire che in qualcosa siamo mancati: con l’Inter siamo stati inferiori alle nostre possibilità, con Juventus e Napoli no, anzi il contrario. Ma alla fine contano i punti e dobbiamo fare meglio»

CALENDARIO PRIME GIORNATE – «Queste prime giornate sapevamo sarebbero state complicate con tanti scontri diretti, in alcune partite siamo stati meno di quanto potremmo essere. Oggi il Napoli era forte ed ha i numeri offensivi migliori del campionato, ci portiamo a casa la prestazione e la consapevolezza di dover chiudere le partite. Poi sul calendario i campionati si vincono facendo i punti e partite facili in Italia non ce ne sono, ma possiamo giocare sempre ad un certo livello, e andremo avanti»

CAMBI – «Giroud e Leao avevano perso slancio, servivano giocatori freschi e mi sembrava giusto dare spazio a chi avesse più energie»

PULISIC – «E’ uscito per affaticamento muscolare, altrimenti non l’avrei mai tolto. Probabilmente non conta niente ciò che diciamo, perchè se Calabria avesse fatto gol sulla spizzata di Jovic avreste detto bel cambio»

