L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha espresso le proprie emozioni dopo il gol ed il pareggio ottenuto contro il Milan

Nel postpartita di Napoli Milan, Giacomo Raspadori si è espresso così ai microfoni di Dazn.

SULLA MIA POSIZIONE – «Io a sinistra Sicuramente l’ho fatto diverse volte, anche al Sassuolo. Per caratteristiche lo posso fare, anche se mi sento naturale nelle zone più centrali, mi sento attaccante e la mia natura è quella. Per caratteristiche posso essere a disposizione per ricoprire altri ruoli»

ESULTANZA – «Una cosa nata nelle ultime settimane perché all’interno dello spogliatoio abbiamo preso un minigolf e facciamo delle sfide io e Demme».

STACCARE COL PASSATO PER ENTRARE NEL FUTURO? – «È stata fatta una stagione pazzesca l’anno scorso ma dobbiamo essere noi bravi e lucidi nel capire che dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento come abbiamo avuto nel secondo tempo. Le partite sono sempre preparate nel modo giusto. La nostra mentalità è quella di lavorare per vincere la partita successiva. Oggi non è arrivata la vittoria, che forse l’avremmo meritata per quanto fatto nel secondo tempo».

