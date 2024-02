Conferenza stampa Pioli post Rennes Milan: le dichiarazioni del tecnico rossonero dopo il match di ritorno degli spareggi di Europa League

Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Rennes Milan.

MILAN FAVORITO PER LA VITTORIA – «Noi vogliamo essere protagonisti. Le statistiche non ci davano tra le favorite. Le squadre di domani sono tutte squadre competitive, sarà un impegno difficile, ma credo che nessuno di loro sarebbe contento di affrontare il Milan»

SCONFITTA – «Non sono arrabbiato. Certo che non volevamo perdere, non subire 3 gol: subire tanti gol è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare. Complimenti comunque ai nostri avversari»

GOL SUBITI – «Potevamo fare più gol stasera e possiamo sicuramente difendere meglio. Io non vedo tutta la difesa uno contro uno che dite voi… Loro ci hanno pressato tanto e siamo stati spessi un superiorità numerica, ma abbiamo lavorato male. Gestire il pallone oggi non era semplice»

LEAO – «Il suo umore era felice per il passaggio del turno, poi ha segnato gol dopo averne sbagliati nel primo tempo e… se non l’avesse fatto non sarebbe stato così felice. Poi voglio sempre sottolineare che Leao è molto importante per la nostra fase offensiva e il fatto che abbia segnato un gol è molto importante per lui»

BENNACER E MUSAH – «Bennacer e Musah hanno giocato mezzali. Isma ha fatto buone cose in combinazione con Jovic e Pulisic»

KALULU E TOMORI – «Kalulu e Tomori stanno bene, domani si alleneranno con noi e vedremo se saranno pronti per essere convocati già domenica o aspettare la Lazio»

The post Conferenza stampa Pioli post Rennes Milan: «Vogliamo essere protagonisti, dobbiamo migliorare questo aspetto» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG