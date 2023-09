Conferenza stampa Pioli post Roma Milan: le sue dichiarazioni dopo il match dell’Olimpico, valido per la terza giornata di Serie A

DOMINIO PER UN’ORA – «Sono soddisfatto perchè stiamo crescendo e trovando meccanismi che ci permettono di controllare, la partita, essere pericolosi e subire poco. Mi spiace che stavo preparando le sostituzioni dei due ammoniti, non ci sono riuscito. Ma è il come abbiamo sofferto che la squadra mi è piaciuta, ci tenevamo a portare a casa n risultato importante. C’è soddisfazione e tanto da fare ma abbiamo lavorato bene ed è l’importante».

VOTO AL MERCATO – «Sono molto soddisfatto di quanto ha fatto il club, che ha voluto migliorare la squadra seguendo le mie indicazioni. Andava cambiata qualche faccia, prendendo giocatori forti e pronti che mi permetteranno di avere doppi ruoli importanti. Possiamo essere competitivi. Jovic faceva parte di una lista di attaccanti che stavamo seguendo. Arriva da un anno difficile ma per questo sarà motivato. I giocatori così possono fare la differenza con noi».

MILAN DI CARATTERE – «Se la Roma avesse pareggiato avreste detto che ci sono delle mancanze. Noi vogliamo abbinare prestazione e risultato, quando ci riusciamo è perchè mettiamo in campo qualcosa di notevole. C’è tanto da lavorare ma abbiamo dimostrato che il lavoro fatto d’estate è positivo e di questo ero convinto. So quando una squadra lavora con disponibilità e compattezza. Ero positivo, avevamo un calendario difficile. Ora sfruttiamo la sosta per recuperare e poi si ripartirà con tante gare importanti».

TANTI MILAN A DISPOSIZIONE – «Il club ha costruito una squadra con giocatori con caratteristiche diverse e questo è importante. Servono principi di gioco chiari, la continuità di certe posizioni ad oggi è importante. Poi in futuro potremo provare anche cose diverse. i giocatori ci permettono di giocare anche con qualche posizione diversa da queste».

LOFTUS-CHEEK– «E’ molto forte. Lui il duello ce l’aveva con un avversario inferiore dal punto di vista fisico. Dispiace per il giallo altrimenti non lo avrei tolto. Può essere un centrocampista completo e totale che fa bene nelle due fasi».

SORTEGGI CHAMPIONS – «L’abbiamo saputo sull’aereo e l’ho detto ai giocatori. Mi è piaciuta la reazione, non ho visto paure ma stimoli e motivazione. Sarà dura perchè è la Champions, ma vogliamo lottare per passare il girone perchè siamo il Milan».

