Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Europa League contro Feyenoord

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Europa League contro Feyenoord. Le sue dichiarazioni:

TURNOVER E MARCOS ANTONIO – «Difficoltà ad inserirsi? Le hanno tutti i giovani che arrivano in Italia e provengono da altre culture e da altre calcio. Impossibile non avere difficoltà. Non penso né a domenica né alla partita scorsa. Penso solo a questa partita, chi sta bene va dentro e deve dare il 100%. Le partite se non le aggredisci le subisci, già abbiamo fatto una cazzata l’ultima partita quindi lasciamo perdere».

EUROPA LEAGUE – «Non so se andiamo in contro tendenza al calcio italiano. Ci teniamo alla EL, il nostro girone assomiglia a quello del Tottenham di ieri. Domani sarà un su e giù di questo tipo, ci teniamo a passare senza fare calcoli. Vogliamo passare primi, a fine partita facciamo i conti e vediamo cosa viene fuori».

CONTINUA SU LAZIO NEWS 24

L’articolo Conferenza stampa Sarri: «Ci teniamo all’Europa League, forse siamo in controtendenza nel calcio italiano» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG