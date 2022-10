Conferenza stampa Sarri, le parole del tecnico biancoceleste alla vigilia del match tra la Lazio e lo Sturm Graz

Domani sera la Lazio sfiderà lo Sturm Graz. Alla vigilia Sarri ha parlato in conferenza stampa.

GERME – «La Lazio sta bene, perchè dall’inizio sta facendo bene. Ha fallito una partita per presunzione e superficialità, pensando che poi sarebbe stato facile. In Europa non è così, se non dai il massimo a livello mentale e fisico, ne paghi le conseguenze. Veniamo qui per rimediare, visto che abbiamo fallito per presunzione, il primo aspetto sarà l’umiltà. Ormai la Lazio ha fatto 10 partite e ne ha fallita una: al di là del risultato, le altre le ha giocate».

ROSA COMPETITIVA SU TRE FRONTI – «In questo momento non lo è, spero possa esserlo tra qualche mese».

