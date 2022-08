Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match di campionato contro l’Inter

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia del match tra Lazio e Inter.

DIFESA- «Affrontiamo quella che probabilmente è la squadra più forte in Italia. Penso che sia una delle favorite per lo scudetto, come lo era l’anno scorso. Poi a decidere sono i particolari. Bisogna però parlare di fase difensiva e non solo di difesa. Sarebbe un qualcosa di riduttivo. Io mi auguro che la squadra mostrerà quell’applicazione e quella concentrazione che si è vista nelle prime due partite».

TURNOVER – «Io non faccio rotazioni programmate, ma faccio cambi in base a quello che visto in allenamento. Credo che sia un errore programmarle in base a quella che accadrà tra dieci giorni. Anche perché magari uno si fa male e salta tutto. Credo che poi sarà un qualcosa di naturale, perché magari qualcuno esce stanco. Bisogna pensare partita per partita».

CALCI PIAZZATI – «L’Inter ha una grandissima fisicità e questo è senza alcun dubbio un problema per tutti e non solo per noi. Sicuramente i calci piazzati sono un fattore di cui tenere conto, anche perché hanno due-tre giocatori che fanno partire bene il pallone».

INZAGHI – «Era un grande allenatore anche quando era alla Lazio, dove ha avuto un ciclo importante. Ora sicuramente allena una delle squadre più forti e quindi per lui il livello di aspettative si è alzato».

