Queste le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della sfida tra Inter e Lazio, così parla il tecnico.

Ecco le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che ha parlato nella consueta stampa pre partita contro la Lazio, inizia così: “Sono partite sempre difficili da affrontare quelle con Sarri. L’ho affrontato quando era al Napoli e alla Juventus, adesso è alla Lazio ed è un allenatore preparato che dà un’impronta alle sue squadre. Poi di volta in volta le partite hanno storia a sé, l’anno scorso sono state differenti.“

Simone Inzaghi

Aggiunge su Skriniar: “C’è stato qualche problemino a inizio preparazione, perché veniva da un infortunio con la nazionale. Cosa nuova per lui, non avendo mai saltato un allenamento. Questo l’ha rallentato per quarantacinque giorni, adesso è a disposizione e sta crescendo come tutti.“

Conclude su Immobile: “Mi lega un grandissimo affetto con Ciro. Ha fatto stagioni importantissime con me, le ha rifatte anche l’anno scorso con Sarri. So che ci teniamo tutti particolarmente, gli auguro domani di non farlo.“

